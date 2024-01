Nun`Álvares vence Taça da Liga feminina de futsal com golo ao `cair do pano`

A equipa de Fafe, que esteve nas quatros finais da prova realizadas, mas só tinha vencido o troféu em 2021/22, mostrou a sua maior experiência, alicerçada num 'bis' de Cátia Morgado, mas teve pela frente uma jovem e aguerrida equipa que valorizou o desafio.



Os dois conjuntos estiveram, desde o início, à altura da final, proporcionado um jogo renhido, com constante a ação junto às duas balizas, colocando à prova ambas as guarda-redes.



Apesar de o Nun'Álvares demonstrar um ligeiro ascendente, acabou por ser o Novasemente a inaugurar o marcador, aos oito minutos, num belo remate de primeira de Catarina Lopes, após um livre de Nancy Freitas.



A reação do conjunto de Fafe aconteceu logo a seguir, com um par de remates Ana Pires, que a guarda-redes Vanessa Carvalho, que se tinha evidenciado na meia-final frente ao Benfica, segurou com excelentes intervenções.



Aos 12 minutos, a insistência do Nun'Álvares acabou por dar frutos, com alguma felicidade à mistura, pois um livre lateral cobrado por Ana Pires sofreu um desvio em Carol Rocha, e restabeleceu o empate.



O lance beliscou a confiança do conjunto de Espinho, que passou a abrir mais brechas na sua defesa, aproveitadas pelo Nun'Álvares, aos 14 minutos, para operar a reviravolta num golo artístico de Cátia Morgado, num 'chapéu' à guarda-redes contrária, que fixou o 2-1 ao intervalo.



No segundo tempo, o Novasemente entrou com ambição redobrada para tentar a recuperação e com maior vocação ofensiva ainda ameaçou o empate em algumas ocasiões desenhadas por Carolina Rocha, Lídia Fortes e Tuca, que pecaram na pontaria.



O esforço das espinhenses no ataque começou a sentir-se em algumas brechas a defender, que o Nun'Álvares, muito veloz nos contra-ataques iam aproveitando.



Dois remates à barra, de Ana Azevedo e Ana Pires, que também falhou um outro golo de baliza aberta, além de uma série de lances onde a guarda-redes do Novasemante, Vanessa Carvalho, brilhou, faziam antever que as fafenses estavam mais perto do golo, mas aos 37 minutos tudo mudou.



Num contra-ataque do Novasemente, Lídia Fortes isolou-se, mas foi derrubada pela guarda-redes Maria Odete, com uma saída mal calculada, que lhe valeu o cartão vermelho direto.



Aproveitando a vantagem numérica, a equipa de Espinho acabou, logo a seguir, por resgatar o empate, num tiro de Tuca, que relançou o desafio.



O Nun'Álvares voltou à sua postura mais rematadora, criou uma mão cheia de oportunidades, mas só recuperou a decisiva vantagem a 15 minutos do final, num contra-ataque finalizado por Cátia Morgado, que bisou na partida e fixou o 3-2 final.



Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



Novasemente – Nun'Álvares, 2-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadoras:



1-0, Catarina Lopes, 8 minutos.



1-1, Carol Rocha, 12 (na própria baliza).



1-2, Cátia Morgado, 14



2-2, Tuca, 37.



2-3, Cátia Morgado, 40.



Equipas:



- Novasemente: Vanessa Carvalho, Júnior, Lídia Moreira, Carolina Rocha e Joana Moreira. Jogaram ainda Nancy Freitas, Diana Monteiro, Júnior, Lara Neves, Catarina Lopes, Ana Rita Silva, Tuca, Sofia Castro e Marta Teixeira.



Treinador: Ricardo Rodrigues.



- Nun'Álvares: Maria Odete, Bruna Franklin, Ana Azevedo, Cátia Morgado e Pisko. Jogaram ainda Sofia Reis, Ana Pires, Mariana Marques, Cátia Balona, Maria Costa, Carla Vanessa, Tânia Sousa e Liana Alves.



Treinador: Luís Silva



Árbitros: Eduardo Coelho ( AF Aveiro) e Filipe Silva (AF Braga)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ana Azevedo (17) e Júnior (40). Cartão vermelho direto para Maria Odete (17),