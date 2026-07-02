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Nuno Borges afastado do quadro de pares
O tenista português Nuno Borges, em dupla com o colombiano Nicolás Barrientos, foi hoje eliminado do quadro de pares de Wimbledon, ao perder com os norte-americanos Robert Cash e James Tracy, na primeira ronda do `major`.
Depois de na quarta-feira ter sido afastado em singulares pelo italiano Jannik Sinner, número um do mundo, o maiato despede-se também da competição de pares, face à derrota por 6-3 e 6-4.
Desta forma, a representação lusa no terceiro `major` da temporada está agora reduzida a Jaime Faria, que está a jogar a segunda ronda de singulares, e Francisco Cabral, no quadro de pares, em que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler.
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