Nuno Borges afastado em pares do torneio de Winston-Salem

A dupla luso-italiana perdeu frente ao par quarto cabeça de série, formado por Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, em três sets, com parciais de 6-1, 6-7 (4-7) e 10-7.Nuno Borges, que prepara a sua participação no US Open, quarta prova do Grand Slam que se disputa entre 26 de agosto e 8 de setembro, vai ainda disputar a prova de singulares de Winston-Salem, torneio no qual é oitavo cabeça de série e recebeu um "bye" na primeira ronda.Na segunda ronda, Borges, 35.º jogador do ranking, vai medir forças com o brasileiro Thiago Seyboth Wild, 69.º da hierarquia, na quarta-feira.