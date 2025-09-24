Nuno Borges apura-se para a segunda ronda do torneio de Tóquio
O tenista português Nuno Borges qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Tóquio, depois de derrotar o 'wild card' japonês Yosuke Watanuki, em três sets.
O número um português e atual 51.º do ranking mundial afastou o nipónico, 147.º, por 2-6, 6-4 e 6-1, em duas horas e um minuto, naquele que é o seu primeiro torneio desde que foi eliminado na segunda ronda do Open dos Estados Unidos, há cerca de um mês.
Na próxima ronda, o maiato vai defrontar o canadiano Gabriel Diallo, 35.º da hierarquia mundial, ou norte-americano Taylor Fritz, quinto do mundo e que, no fim de semana, foi decisivo na vitória da equipa Mundo sobre a Europa na Laver Cup.
Em pares, ao lado do brasileiro Rafael Matos, Nuno Borges acabou por cair na última ronda da fase de qualificação, ao perder com o brasileiro Fernando Romboli e o polaco Jan Zielinski, por 6-3, 6-7 (7-9) e 10-2, em uma hora e 37 minutos.
