Nuno Borges apura-se para a segunda ronda em Atenas

O maiato, número um português e 46.º do ranking mundial, bateu Sakellaridis, 290.º, por 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 23 minutos, naquela que foi a segunda vitória de Borges sobre o grego, depois de ter vencido em 2021 no future de Antalya.



Depois de ter perdido na estreia em Viena e Paris, Nuno Borges voltou a passar a primeira ronda de um torneio, ficando agora à espera do próximo adversário, que vai sair do encontro entre o sérvio Laslo Djere, 85.º do mundo, e o norte-americano Eliot Spizzirri, 100.º e vindo da qualificação.



Também em Atenas está Francisco Cabral, que forma com o austríaco Lucas Miedler a dupla segunda cabeça de série, defrontando na primeira ronda os ‘wildcard’ gregos Dimitris e Stefanos Sakellaridis.