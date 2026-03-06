Mais Modalidades
Ténis
Nuno Borges avança em Indian Wells
Nuno Borges qualificou-se na quinta-feira para a segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, depois de derrotar o norte-americano Emilio Nava em dois sets.
O maiato, 49.º do ranking mundial, afastou Nava, 75.º, por 7-6 (11-9) e 7-5, em uma hora e 51 minutos, somando o segundo triunfo em três encontros frente ao norte-americano, depois de se terem encontrado em dois futures em 2020 e 2021.
Depois de ter sido afastado na primeira ronda nos dois últimos torneios, após ter atingido a terceira eliminatória no Open da Austrália, Nuno Borges voltou a vencer na estreia, encontrando agora o monegasco Valentin Vacherot, 26.º do mundo.
Este será o segundo encontro entre os dois tenistas, com Vacherot a vencer no primeiro confronto, na Taça Davis de 2025.
Também em Indian Wells está Francisco Cabral, que, ao lado do austríaco Lucas Miedler, se apresenta como sétimo cabeça de série do quadro de pares, defrontando, na primeira ronda, os norte-americanos JJ Tracy e Robert Cash.
(Com Lusa)