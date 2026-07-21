Nuno Borges avança no Estoril Open





(Com Lusa)





Perante um especialista em pares, o número um nacional e 48.º do mundo comprovou o favoritismo com um triunfo sobre Orlando Luz (1072.º), por 6-3 e 6-3, em uma hora e 18 minutos, qualificando-se pela terceira vez em quatro tentativas à segunda ronda do único torneio português no circuito ATP.Na próxima ronda, Nuno Borges vai defrontar o veterano suíço Stan Wawrinka (118.º), antigo número três mundial e que está a fazer a sua temporada de despedida, ou o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º).