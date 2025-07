Nuno Borges bate anfitrião Billy Harris e segue para a terceira ronda

O número um nacional e 37 do mundo dominou o encontro, que começou atrasado devido à chuva no All England Club, e impôs-se ao 151.º ATP em três sets, resolvidos com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (9-7), em duas horas e 30 minutos.

Depois de se estrear na segunda eliminatória, na quarta participação no torneio londrino, Nuno Borges, de 28 anos, vai discutir um lugar nos oitavos de final com o russo Karen Khachanov, 20.º ATP e 17.º cabeça de série.

O tenista português Nuno Borges mostrou-se muito feliz ao bater o britânico Billy Harris.