Nuno Borges `cai` nos 16 avos no ATP 250 de Delray Beach na Florida
O português Nuno Borges foi eliminado do ATP 250 de Delray Beach, na Florida, Estados Unidos, ao ser derrotado por Coleman Wong, de Hong Kong, num enconto dos 16 avos de final.
O número um nacional, que ocupa o 45.º lugar do ranking ATP, perdeu com Wong (137.º), de 21 anos, pelos parciais de 7-6 (7/5), 4-6 e 6-3, num embate que durou duas horas e nove minutos.
Borges, de 28 anos, regressou ao ATP 250 de Delray Beach dois anos depois de ter sido eliminado, nos oitavos de final, pelo norte-americano, Taylor Fritz.
(Com Lusa)