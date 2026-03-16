Nuno Borges cai para 50.º do Mundo
O tenista Nuno Borges caiu para o 50.º lugar no ranking ATP, com Henrique Rocha a subir quase 40 lugares. Na atualização publicada esta segunda-feira, a cazaque Elena Rybakina ascendeu à vice-liderança da hierarquia feminina, comandada pela bielorrussa Aryna Sabalenka.
Depois de chegar à final de Indian Wells, Rybakina subiu, pela primeira vez, ao segundo lugar da tabela WTA, atrás de Sabalenka, que venceu o torneio californiano, com a polaca Iga Swiatek a descer ao terceiro posto.
Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem classificada, ao subir ao 190.º lugar, com a irmã Matilde Jorge a ser a 245.ª tenista do mundo.
No ranking masculino, Nuno Borges caiu para o 50.º lugar, enquanto Henrique Rocha, depois de vencer o challenger de Brasília e chegar à final de Santiago, galgou 38 postos e é agora 131.º, a sua melhor posição de sempre, enquanto o outro português no top-200, Jaime Faria, subiu a 157.º.
Em pares, Francisco Cabral desceu duas posições e é agora 21.º, depois de ter sido eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, estando um lugar acima do seu habitual parceiro, o austríaco Lucas Miedler.
O espanhol Carlos Alcaraz manteve o primeiro lugar do ranking de singulares, à frente do italiano Jannik Sinner, campeão em Indian Wells, e do sérvio Novak Djokovic, com o russo Daniil Medvedev a reentrar no top-10, subindo a 10.º, depois de chegar à final na Califórnia.
Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem classificada, ao subir ao 190.º lugar, com a irmã Matilde Jorge a ser a 245.ª tenista do mundo.
No ranking masculino, Nuno Borges caiu para o 50.º lugar, enquanto Henrique Rocha, depois de vencer o challenger de Brasília e chegar à final de Santiago, galgou 38 postos e é agora 131.º, a sua melhor posição de sempre, enquanto o outro português no top-200, Jaime Faria, subiu a 157.º.
Em pares, Francisco Cabral desceu duas posições e é agora 21.º, depois de ter sido eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, estando um lugar acima do seu habitual parceiro, o austríaco Lucas Miedler.
O espanhol Carlos Alcaraz manteve o primeiro lugar do ranking de singulares, à frente do italiano Jannik Sinner, campeão em Indian Wells, e do sérvio Novak Djokovic, com o russo Daniil Medvedev a reentrar no top-10, subindo a 10.º, depois de chegar à final na Califórnia.
(Com Lusa)