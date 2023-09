Nuno Borges coloca Portugal no play-off de acesso às Finais de 2024

Pouco depois de ter perdido o encontro de pares em que participou com Francisco Cabral, o número um nacional e 89.º do ranking ATP assegurou o ponto que bastava a Portugal para superar a Áustria na última eliminatória do Grupo I Mundial, vencendo Novak (192.º) em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e um minuto.

Com o triunfo de Nuno Borges no piso rápido `indoor` do Multiversum Schwechat, cidade austríaca a sudeste de Viena, Portugal fechou a eliminatória diante da Áustria com um triunfo por 3-1, que lhe garante a presença no play-off do próximo ano.

Na sexta-feira, Nuno Borges e João Sousa tinham colocado a seleção nacional na frente da eliminatória, ao vencerem, respetivamente, Jurij Rodionov e Sebastian Ofner, sendo que hoje os austríacos ainda entraram na luta pela passagem, com o triunfo na vertente de pares, mas Borges acabou por consumar a qualificação no quarto encontro entre as duas equipas.