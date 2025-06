Nuno Borges conquista primeira vitória em Wimbledon

O maiato, número um nacional e 37.º do ranking ATP, desta vez levou a melhor diante do adversário natural de Buenos Aires (18.º ATP), após o desaire de 2023 na primeira eliminatória, em quatro sets, com os parciais de 4-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 6-0.

Graças ao triunfo alcançado ao fim duas horas e três minutos, Nuno Borges, de 28 anos, vai defrontar na fase seguinte da prova o vencedor do embate entre o britânico Billy Harris e o sérvio Dusan Lajovic.

Borges bate top 20 mundial e estreia-se na segunda ronda



Londres, 30 jun 2025 (Lusa) – O português Nuno Borges eliminou hoje o argentino Francisco Cerundolo, número 19 mundial, para assegurar pela primeira vez na carreira o acesso à segunda ronda de Wimbledon, terceiro ‘major’ da temporada, a decorrer no All England Club.



No regresso à relva londrina, pelo quarto ano consecutivo, o tenista maiato, 37.º colocado no ranking ATP, nem entrou com o pé direito e viu-se logo em desvantagem no primeiro jogo, ao sofrer o ‘break’, mas conseguiu recuperar e dar a volta a um adversário que o havia derrotado em 2023 para, com os parciais de 4-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 6-0, garantir o primeiro triunfo em Londres.



Quando parecia estar a caminho de poder reviver o encontro da jornada inaugural de há dois anos, o número um nacional, de 28 anos, quebrou Cerundolo duas vezes na segunda partida e restabeleceu a igualdade no marcador, mantendo assim o objetivo da manutenção em prova em aberto.



Num terceiro set muito equilibrado, Nuno Borges, após sofrer o ‘break’ no nono jogo e ceder de imediato o seu jogo de serviço, só conseguiu levar a melhor no ‘tie-break’, ao converter o terceiro ‘set point’ que dispôs, assumindo assim a liderança de um encontro repleto de boas e rápidas jogadas.



Com o ascendente do seu lado e motivado para quebrar a malapata no único torneio do Grand Slam no qual nunca havia festejado um triunfo, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis elevou o nível e, sem dar grandes hipóteses a Cerundolo, encerrou o braço de ferro ao fim de duas horas e 28 minutos.



Com 24 ‘winners’ e 27 erros não forçados, face aos 30 pontos ganhantes e 54 faltas não provocadas do opositor, Nuno Borges festejou a primeira vitória no quadro principal de singulares de Wimbledon, registando o quarto triunfo diante de um top 20 mundial esta temporada, sétimo na carreira.



Na eliminatória seguinte, o número um português vai defrontar o vencedor do embate entre o britânico Billy Harris, agraciado com um ‘wild card’ para o quadro principal, e o ‘lucky loser’ sérvio Dusan Lajovic.