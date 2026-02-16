Nuno Borges continua no top 50 do ranking mundial de ténis

Nuno Borges é o único jogador luso nos 100 melhores, secundado por Jamie Faria, no 147.º lugar (ganhou um), e Henrique Rocha, no 172.º (perdeu sete).



O quarto é Frederico Silva, que, com o triunfo no challenger de Chennai, é agora 224.º (ganhou 31).



Em Pares, Francisco Cabral, que esta semana vai jogar no ATP 500 do Qatar, saiu do top 20, ao cair de 19.º para 21.º.



O ranking ATP de singulares é liderado confortavelmente por Alcaraz, seguido pelo italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic. Em relação ao top 10, destaque para a subida ao sexto lugar do australiano Alex de Minaur.



No feminino, Francisca Jorge aproximou-se do top 200 de singulares, ao subir de 217.ª para 207.ª, e a irmã Matilde Jorge ganhou 30 posições, saltando para a 257.ª, sendo a melhor portuguesa em pares, no 94.º posto, com Francisca no 104.º.



A tabela WTA de singulares é comandada pela bielorrussa Aryna Sabalenka, com a polaca Iga Swiatek no segundo lugar e a cazaque Elena Rybakina no terceiro.



Destaque para a entrada no top 10 da canadiana Victoria Mboko, que subiu ao 10.º lugar.

