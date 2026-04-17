Nuno Borges derrotado no ATP 500 de Barcelona

(Com Lusa)

O português, 52.º do ranking mundial, perdeu diante do 88.º pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2, em uma hora e 36 minutos.O número um nacional ainda dispôs de um 'set point' no serviço do adversário quando liderava 6-5, mas permitiu a recuperação de Medjedovic, que se impôs no 'tie-break'.Depois de ter caído na estreia nos últimos três torneios, esta foi a primeira vez que Nuno Borges chegou à terceira ronda desde que atingiu essa fase no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.Com este desempenho em Barcelona, Nuno Borges vai reentrar no top 50 mundial, tendo agora como próximo desafio o Madrid Open, a partir de segunda-feira.