Nuno Borges despede-se também em pares

A dupla luso-americana não foi capaz de contrariar o favoritismo dos especialistas e 16.º cabeças de série e acabaram eliminados em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6 (8-6), em uma hora e 30 minutos.

Depois da derrota inglória em cinco sets na terceira eliminatória da competição de singulares diante do russo Karen Khachanov (20.º ATP), na sexta-feira, o tenista maiato despediu-se hoje do All England Club, enquanto Bhambri e Galloway marcaram encontro na fase seguinte com o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Zeballos, quartos cabeças de série.