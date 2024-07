Nuno Borges e Francisco Cabral eliminados na segunda ronda de pares

No court 9 do complexo de Roland Garros, o par português perdeu com a dupla alemã pelos parciais de 6-2 e 6-2, em 56 minutos.

Borges e Cabral, ambos de 27 anos, igualaram o melhor resultado de sempre de um par português em Jogos Olímpicos, repetindo a segunda ronda alcançada por João Sousa e Gastão Elias no Rio2016.

Nos quartos de final, os alemães vão defrontar os australianos Matthew Ebden e John Peers.