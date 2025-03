Nuno Borges é o 36.º do ranking

O tenista português Nuno Borges subiu ao 36.º lugar do ranking mundial, depois de ter chegado à segunda ronda no Dubai, com Jaime Faria a manter-se no 87.º posto.

Após o ATP500 do Dubai, em que eliminou o francês Arthur Fils, 19.º do mundo, o número um nacional voltou a subir na hierarquia mundial pela segunda semana consecutiva, voltando a aproximar-se da sua melhor posição de sempre, o 30.º lugar, em setembro de 2024.



Jaime Faria, que se estreou no top-100 na última semana, manteve o 87.º posto, após ter chegado aos quartos de final em Santiago, atingindo pela segunda vez consecutiva essa fase de um torneio.



Apesar de estar suspenso por doping, o italiano Jannik Sinner mantém a liderança do ranking ATP, à frente do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo e terceiro, respetivamente.



O topo da hierarquia feminina também se manteve inalterado, com a bielorrussa Aryna Sabalenka na liderança, com a polaca Iga Swiatek no segundo lugar e a norte-americana Coco Gauff em terceiro.