Nuno Borges eliminado do Masters 1000 de Roma





(Com Lusa)

Nuno Borges, 52.º do ranking mundial, foi batido pelo jovem espanhol, que ocupa o 34.º posto e é uma das revelações da temporada, por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 57 minutos, naquele que foi o primeiro encontro entre ambos.O maiato voltou a passar a primeira ronda de um Masters 1.000 pela primeira vez desde Indian Wells e após três eliminações na estreia, sendo que não chega à terceira eliminatória desde Xangai em setembro de 2025.Apesar da derrota, Nuno Borges melhorou a prestação de 2025 em Roma, o que lhe permite regressar, virtualmente, ao top 50 e subir à 49.ª posição.Jodar, de 19 anos, está a ser uma das grandes revelações do ano, que começou no 165.º posto do ranking e que, há um ano, estava fora do top 600, tendo, em 2026, vencido o seu primeiro título ATP, em Marraquexe.