Nuno Borges eliminado do torneio de Genebra, na Suíça

O tenista português perdem por dois sets a zero com resultados de 7-6 (7-2) e 7-6 (7-4), numa partida que teve duração de quase duas horas.





Depois da falhar os quartos de final do torneio suíço, Nuno Borges, o número um do ténis português, vai dedicar-se a Roland Garros, um dos grandes torneios do ténis mundial, na terra batida.