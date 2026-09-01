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Nuno Borges eliminado do US Open
O tenista português Nuno Borges, número um nacional e 41.º do ranking mundial, foi na segunda-feira eliminado na primeira ronda do Open dos Estados Unidos, ao perder com o norte-americano Learner Tien, 15.º.
Em Flushing Meadows, Nuno Borges foi derrotado pelo 14.º cabeça de série em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-2, num embate que durou uma hora e 40 minutos.
O tenista luso viu o seu serviço quebrado duas vezes em cada set e só conseguiu quebrar o do norte-americano uma vez, no terceiro jogo do parcial inicial.
Na segunda ronda, os 32 avos de final, Tien vai enfrentar o vencedor do embate entre o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 60.º ATP, e o veterano francês Gael Monfils, 311.º.
Ao contrário de Nuno Borges, Jaime Faria, 70.º do ranking mundial, qualificou-se, no domingo, para a segunda, ao bater o norte-americano Jenson Brooksby, 73.º.
Jaime Faria, que nunca tinha ultrapassado nenhuma eliminatória em Flushing Meadows, bateu o jogador anfitrião em cinco sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4), 4-6, 1-6 e 6-2, num embate que durou três horas e 44 minutos.
Na segunda ronda, os 32 avos de final, o tenista luso vai defrontar na quarta-feira o regressado espanhol Carlos Alcaraz, terceiro ATP, detentor do título e também vencedor em 2022.
O tenista luso viu o seu serviço quebrado duas vezes em cada set e só conseguiu quebrar o do norte-americano uma vez, no terceiro jogo do parcial inicial.
Na segunda ronda, os 32 avos de final, Tien vai enfrentar o vencedor do embate entre o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 60.º ATP, e o veterano francês Gael Monfils, 311.º.
Ao contrário de Nuno Borges, Jaime Faria, 70.º do ranking mundial, qualificou-se, no domingo, para a segunda, ao bater o norte-americano Jenson Brooksby, 73.º.
Jaime Faria, que nunca tinha ultrapassado nenhuma eliminatória em Flushing Meadows, bateu o jogador anfitrião em cinco sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4), 4-6, 1-6 e 6-2, num embate que durou três horas e 44 minutos.
Na segunda ronda, os 32 avos de final, o tenista luso vai defrontar na quarta-feira o regressado espanhol Carlos Alcaraz, terceiro ATP, detentor do título e também vencedor em 2022.
(Com Lusa)