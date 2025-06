Nuno Borges eliminado em Eastbourne

O maiato, atual 37.º classificado do ranking mundial, foi batido pelo norte-americano, antigo top 40 e atualmente no 149.º posto, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 22 minutos.



Nuno Borges fechou assim a sua preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, depois de ter chegado aos quartos de final em 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, e ter sido eliminado na estreia em Queen’s, em Inglaterra.



Esta será a quarta participação de Borges no "major" de relva londrino, no qual nunca passou da primeira ronda, sendo que o número um português chegou este ano à terceira eliminatória no Open da Austrália e em Roland Garros.