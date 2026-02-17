Nuno Borges eliminado em pares no ATP 250 de Delray Beach

A dupla luso-mexicana perdeu nos oitavos de final em dois sets, com os parciais 6-3 e 6-2, em 55 minutos de jogo, frente aos norte-americanos Robert Cash e JJ Tracy, terceiros cabeças de série.



O tenista português já tinha sido eliminado em singulares, na terça-feira, derrotado por Coleman Wong, de Hong Kong, num encontro dos 16 avos de final, por 2-1 (7-6 (7/5), 4-6 e 6-3).



O número um nacional, de 28 anos, que ocupa o 45.º lugar do ranking ATP em singulares, despede-se assim do torneio a decorrer na Florida.