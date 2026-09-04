Nuno Borges eliminado na primeira ronda de pares
O tenista português Nuno Borges, que jogou com o australiano Rinky Hijikata, foi hoje eliminado na estreia em pares do US Open, quarto Grand Slam da temporada, ao perder com o norte-americano Robert Cash e o austríaco Alexander Erler.
Borges e Hijikata foram batidos pela dupla composta pelo norte-americano e o austríaco na primeira ronda, em apenas dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 48 minutos.
Borges, que também foi eliminado na primeira ronda do quadro de singulares, está fora da prova, na qual permanecem Jaime Faria, eliminado em singulares, mas que vai jogar pares com o australiano Adam Walton, e Francisco Cabral, que alinha também em pares ao lado do norte-americano James Tracy.