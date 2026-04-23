Mais Modalidades
Ténis
Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid
O português Nuno Borges foi afastado na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid, depois de perder com o argentino Mariano Navone, em dois sets.
O número um nacional e 49.º do mundo foi afastado por Navone, 45.º, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 27 minutos, deixando Portugal sem representantes no quadro de singulares, depois de Jaime Faria ter sido eliminado na véspera na primeira ronda e Henrique Rocha ter caído na última fase da qualificação.
Este foi o terceiro encontro entre Borges e Navone, com o argentino a ter agora vantagem, ao conseguir a segunda vitória, ambas em terra batida, depois de ter triunfado na primeira ronda dos Jogos Olímpicos Paris2024.
Apesar da derrota, Nuno Borges mantém-se ainda virtualmente dentro do top 50 mundial, ocupando, neste momento, o 49.º posto.
Em prova fica agora Francisco Cabral, que ainda não se estreou em pares e que procura a primeira vitória ao lado do novo parceiro, o britânico Joe Salisbury, depois das derrotas nas primeiras rondas em Monte Carlo e em Barcelona.
Este foi o terceiro encontro entre Borges e Navone, com o argentino a ter agora vantagem, ao conseguir a segunda vitória, ambas em terra batida, depois de ter triunfado na primeira ronda dos Jogos Olímpicos Paris2024.
Apesar da derrota, Nuno Borges mantém-se ainda virtualmente dentro do top 50 mundial, ocupando, neste momento, o 49.º posto.
Em prova fica agora Francisco Cabral, que ainda não se estreou em pares e que procura a primeira vitória ao lado do novo parceiro, o britânico Joe Salisbury, depois das derrotas nas primeiras rondas em Monte Carlo e em Barcelona.
(Com Lusa)