Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Paris
O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Paris, depois de perder com o norte-americano Learner Tien, em dois sets.
O maiato, 46.º do ranking mundial, foi batido pelo jovem Tien, de 19 anos e que ocupa o 39.º posto, por 6-2 e 7-6 (9-7), em uma hora e 22 minutos.
Após um mau primeiro set do português, Tien chegou a estar a servir para fechar o encontro com 5-4 no segundo parcial, mas Borges conseguiu o ‘break’ e levar a decisão para o ‘tie break’, no qual teve dois pontos para vencer o set, mas acabou por não aproveitar essas oportunidades e viu o norte-americano fechar o resultado ao primeiro ponto de encontro.
Nuno Borges foi afastado pelo segundo torneio consecutivo na estreia, depois da derrota em Viena, frente ao russo Daniil Medvedev, embora no último torneio Masters 1.000 que disputou tenha feito história, ao ser o primeiro português a atingir os oitavos de final em Xangai.
