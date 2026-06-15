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Nuno Borges eliminado na primeira ronda em Halle
O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de Halle, na Alemanha, ao perder com o canadiano Felix Auger-Aliassime, segundo cabeça de série.
O maiato, que hoje desceu ao 54.º do ranking mundial, foi derrotado por Felix Auger-Aliassime, quarto, por 6-3, 3-6 e 6-3, em uma hora e 42 minutos, num encontro que esteve interrompido nos instantes finais, devido à chuva, com os tenistas a terem de aguardar que o teto fosse encerrado.
No seu segundo torneio da temporada de relva, depois de ter chegado à segunda ronda em 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, Borges perdeu pela segunda vez com o canadiano, que tinha afastado no Open da Austrália, beneficiando da desistência de Auger-Aliassime.
A representação lusa no ATP 500 de Halle fica agora reservada ao quadro de pares com Francisco Cabral, que vai voltar a jogar com o austríaco Lucas Miedler, com quem conseguiu os melhores resultados da carreira, defrontando, na primeira ronda, o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans.
No seu segundo torneio da temporada de relva, depois de ter chegado à segunda ronda em 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, Borges perdeu pela segunda vez com o canadiano, que tinha afastado no Open da Austrália, beneficiando da desistência de Auger-Aliassime.
A representação lusa no ATP 500 de Halle fica agora reservada ao quadro de pares com Francisco Cabral, que vai voltar a jogar com o austríaco Lucas Miedler, com quem conseguiu os melhores resultados da carreira, defrontando, na primeira ronda, o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans.