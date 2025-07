Nuno Borges eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Toronto

Pré-designado pela primeira vez na série anual de nove torneios situados abaixo do quarteto de Grand Slams, face à ausência de várias figuras da modalidade no Canadá, o 42.º classificado do mundo e número um nacional cedeu perante o 13.º do hierarquia ATP e oitavo cabeça de série, com os parciais de 5-7 e 4-6, ao fim de uma hora e 43 minutos.



Nuno Borges, de 28 anos, igualou a prestação do ano passado, quando findou a estreia no piso duro de Toronto com uma derrota perante o japonês Kei Nishikori, antigo top 4.



O tenista maiato perdeu pela primeira vez em 2025 com Casper Rudd, após ter batido o norueguês em maio, na segunda ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, em Paris.