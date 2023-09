Nuno Borges eliminado nos oitavos de final do torneio de Astana em ténis

O tenista português Nuno Borges, número um nacional, foi hoje eliminado do torneio ATP250 de Astana, no Cazaquistão, ao perder nos oitavos de final com o norte-americano Sebastian Korda, em dois sets.

Borges, atual 86.º classificado da hierarquia mundial, foi derrotado pelo 28.º do mundo pelos parciais de 4-6 e 6-7 (4-7), num encontro que durou uma hora e 26 minutos.



Pouco mais de uma semana depois de ter caído na primeira ronda em Chengdu, na China, o tenista luso foi agora eliminado ao segundo encontro no Cazaquistão, onde se tinha estreado com um triunfo sobre o local Mikhail Kukushkin, na quarta-feira.



Com a eliminação de Borges, a representação lusa no torneio cazaque fica reduzida a Francisco Cabral, que hoje se qualificou para os quartos de final da vertente de pares, em que faz dupla com o brasileiro Rafael Matos.