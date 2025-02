Nuno Borges eliminado nos oitavos de final do torneio de Marselha

O tenista português Nuno Borges, oitavo cabeça de série, foi hoje eliminado nos oitavos de final do torneio de Marselha, depois de perder com o belga Zizou Bergs, em três sets.

O número um nacional e 39.º do ranking mundial foi afastado por Bergs, por 6-2, 6-7 (5-7) e 6-2, em duas horas e 11 minutos, caindo pela segunda vez esta temporada frente ao belga, depois de já ter perdido também nas meias-finais de Auckland.



Nuno Borges apenas dispôs de duas oportunidades em todo o encontro para quebrar o serviço ao adversário e logo no primeiro jogo de serviço de Bergs, que, por quatro vezes, conseguiu o ‘break’, duas no primeiro set e outras duas no terceiro parcial.



Esta temporada, o maiato conseguiu sempre passar, pelo menos, a primeira ronda em todos os torneios em que participou, tendo já chegado às meias-finais em Auckland e à terceira ronda no Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada.