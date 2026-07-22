Nuno Borges eliminado nos oitavos de final
O tenista português Nuno Borges, quinto cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos de final do Estoril Open, depois de perder com o argentino Roman Andrés Burruchaga, em três sets.
Depois de ter chegado aos `quartos` em 2024 -- também o conseguiu em 2025, mas o torneio tinha o estatuto de `challenger` --, o número um nacional e 48.º do mundo perdeu com Burruchaga (60.º), por 6-1, 4-6 e 6-3, em duas horas e 11 minutos.
Ainda hoje Nuno Borges vai jogar a primeira ronda de pares, ao lado do compatriota Francisco Cabral, com quem venceu o Estoril Open em 2022, defrontando os franceses Arthur Reymond e Luca Sanchez.
Nos quartos de final, Burruchaga vai defrontar o vencedor do encontro entre o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, e o `lucky loser` francês Kyrian Jacquet.