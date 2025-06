Nuno Borges eliminado nos ‘oitavos’ de pares do torneio de ‘s-Hertongenbosch

Bergs e De Jong venceram o primeiro set por 6-1, mas a dupla luso-italiana empatou de seguida, por 7-6 (7-1), antes do decisivo 'super tie break' (10-6) para os vencedores, ao cabo de uma hora e 16 minutos.



A queda nos oitavos de final de pares deixou Borges, a iniciar a temporada de relva, apenas em ação no torneio de singulares, no qual o 38.º do ranking mundial é sétimo cabeça de série.



Na segunda-feira, eliminou o norte-americano Nishesh Basavareddy, 105.º, para marcar encontro, agendado para quinta-feira, com o finlandês Otto Virtanen, 101.º do mundo.



Este torneio neerlandês surge pouco mais de uma semana depois do português ter chegado pela primeira vez à terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, o que lhe valeu a reentrada no top 40 do ranking ATP.