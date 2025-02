O tenista português Nuno Borges, ao lado do indiano Rohan Bopanna, foi hoje eliminado nos quartos de final de pares do torneio de Doha, depois de perder com os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool.

A fazer dupla com Bopanna, antigo líder do ranking de pares e atual 21.º do mundo da especialidade, Borges (132.º) foi derrotado por Cash (26.º) e Glasspool (17.º), por 6-4, 6-7 (5-7) e 10-7, em uma hora e 29 minutos.



Em singulares, Borges, 39.º da hierarquia de singulares, tinha sido afastado na quarta-feira na segunda ronda, ao perder com o russo Andrey Rublev, 10.º, por 6-3 e 6-4.