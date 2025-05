Nuno Borges eliminado nos quartos por Kecmanovic

Terceiro cabeça de série, o número um nacional foi derrotado pelo 47.º jogador do ranking ATP e vice-campeão de 2023 por 6-0, 6-7 (5-7) e 6-4, em duas horas e 15 minutos, despedindo-se nos quartos de final pelo segundo ano consecutivo.

Com a eliminação do maiato, 41.º jogador mundial, o quadro principal de singulares do Estoril Open, este ano `despromovido` a challenger e que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, fica sem portugueses.