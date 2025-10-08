Nuno Borges eliminado por Alex de Minaur no Masters 1.000 de Xangai

por Lusa
AFP

O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado pelo australiano Alex de Minaur, sétimo cabeça de série, nos oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China.

VER MAIS
Primeiro português a chegar à quarta ronda em Xangai, Borges, 51.º do ranking mundial, não conseguiu surpreender De Minaur, sétimo, que venceu por 7-5 e 6-2, em uma hora e 48 minutos.

O maiato, que já garantiu a reentrada no top 50, estava pela segunda vez esta temporada nos oitavos de final de um torneio Masters 1.000, depois de ter caído nessa fase em Monte Carlo, perante o grego Stefanos Tsitsipas.

De Minaur tornou-se o terceiro tenista a chegar às 50 vitórias esta temporada e juntou-se ao espanhol Carlos Alcaraz (67) e ao norte-americano Taylor Fritz (50), sendo mesmo o jogador com mais triunfos em piso rápido, com 37.

Na próxima ronda, o australiano vai encontrar o russo Daniil Medvedev, 18.º da hierarquia, ou o norte-americano Learner Tien, 36.º.
PUB
PUB