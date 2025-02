Nuno Borges eliminado por Andrey Rublev em Doha

Nuno Borges, 39.º do ranking mundial, não conseguiu surpreender o russo, 10.º, e perdeu por 6-3 e 6-4, em 62 minutos, continuando sem conseguir vencer tenistas do top-10 mundial.



Os inícios dos parciais foram decisivos neste encontro, uma vez que Rublev conseguiu quebrar o serviço logo no primeiro jogo de serviço do português em ambos os sets, segurando depois a vantagem até final.



Este foi o segundo encontro entre os dois tenistas, com o antigo número cinco mundial a somar o segundo triunfo, depois de já ter vencido na primeira ronda em Basileia, na Suíça, em 2024.



Nuno Borges continua ainda em prova no quadro de pares, ao lado do indiano Rohan Bopanna, e vai discutir os quartos de final frente aos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, num encontro que se deve disputar esta quinta-feira.