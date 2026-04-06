Nuno Borges eliminado por Rublev na primeira ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo

Num encontro em que o russo foi assistido às costas quando vencia por 5-4 no primeiro set, Borges, que hoje desceu a 50.º do ranking mundial, perdeu com Rublev, 15.º, por 6-4, 1-6 e 6-1, em uma hora e 35 minutos.



Apesar de ter vencido pela primeira vez um set ao russo, o português somou a quarta derrota em outros tantos encontros frente a Rublev.



A atravessar um momento de forma menos positivo, o maiato apenas venceu na estreia num dos últimos seis torneios ATP que disputou, no Masters 1.000 de Indian Wells, não conseguindo defender os pontos conquistados em 2025, quando chegou à terceira ronda em Monte Carlo.



Ainda hoje, Francisco Cabral vai fazer a sua estreia ao lado do britânico Joe Salisbury, antigo número um mundial de pares, defrontando o monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin.



