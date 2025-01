Nuno Borges está nos "quartos" em Auckland

Nos quartos de final do torneio que serve de preparação para o Open da Austrália, que começa no domingo, o maiato vai defrontar o checo Jakub Mensik, 49.º do mundo, que afastou o norte-americano Ben Shelton, 21.º do ranking e primeiro cabeça de série.Depois de ter caído na segunda ronda no arranque da temporada, em Hong Kong, Borges regressa aos quartos de final de um torneio ATP pela primeira vez desde meados de julho, quando conquistou o seu primeiro título, em Bastad, na Suécia.