Nuno Borges falha final do torneio de Maiorca





(Com Lusa)





O tenista português, 53.º do ranking ATP, perdeu com Ethan Quin (63.º), por 6-1 e 6-2, em apenas 57 minutos, num encontro em que viu o seu serviço quebrado quatro vezes, depois de o ter permitido apenas uma vez no conjunto das três eliminatórias anteriores.Nuno Borges chegava pela primeira vez a uma meia-final esta temporada e a primeira desde janeiro de 2025, em Auckland, a terceira na carreira e a primeira em relva, a poucos dias do arranque de Wimbledon.Na primeira ronda do terceiro Grand Slam da temporada, o número um português vai defrontar o norte-americano Tristan Boyer (193.º), vindo da qualificação.Para Ethan Quinn, de 22 anos, esta será a primeira final de um torneio ATP, na qual vai defrontar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (27.º) ou o húngaro Fabian Marozsan (62.º).