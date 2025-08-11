Nuno Borges lidera Portugal frente ao Peru na Taça Davis

Nuno Borges (38.º ranking mundial), Jaime Faria (124.º), Henrique Rocha (171.º), Frederico Ferreira Silva (258.º) e Francisco Cabral (32.º da hierarquia de pares) são os eleitos do capitão Rui Machado para o primeiro embate da história com a seleção peruana, na terra batida do Club Lawn Tennis de la Exposicion, na disputa por um lugar nos Qualifiers de 2026.



“Estamos à espera de uma eliminatória contra o Peru muito difícil. Têm jogadores que estão a subir bastante de forma e são jovens com muita vontade. A viagem bastante longa apresenta-se como uma dificuldade acrescida para nós, mais ainda na data do calendário em que vai ser feita, pois será logo depois dos torneios dos Estados Unidos e implica transição de piso rápido para terra batida. Vamos ver quantos jogadores teremos ainda a jogar em piso rápido nessa altura”, afirmou Rui Machado.



Citado pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT), o capitão de Portugal aludia à entrada direta de Borges e Cabral nos quadros principais do Open dos Estados Unidos, a realizar-se entre 24 de agosto e 07 de setembro, enquanto Faria e Rocha vão disputar a qualificação do quarto e último 'major' da temporada.



“A adaptação às condições e ao fuso horário vai ser um desafio, por isso vamos tentar viajar mais cedo. Mas, como sempre, vamos com a ambição de dar tudo por Portugal e sair de lá com a vitória e apurados para os Qualifiers para as Finals de 2026. A nossa equipa é uma excelente mistura de experiência e juventude, que pode ser crucial não só dentro do campo, mas na forma como se podem gerir as emoções fora dele. Sendo uma semana diferente, a da Taça Davis é uma semana cheia de emoções e este misto de experiência e juventude pode ser muito importante para ganhar a eliminatória”, rematou Rui Machado.



Portugal garantiu a permanência no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, em fevereiro, frente ao Mónaco, com o mesmo quinteto agora convocado.