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Nuno Borges no Estoril Open
Nuno Borges, número um português, está confirmado na edição de 2026 do Estoril Open, tornando-se o terceiro tenista confirmado para o regresso do torneio ao circuito ATP, anunciou a organização.
Antes de Nuno Borges, já tinham sido confirmadas as presenças do norueguês Casper Ruud e do suíço Stan Wawrinka no Estoril Open, que regressa ao calendário ATP, depois de um ano no circuito challenger, mas com novas datas, de 18 a 26 de julho.
Nuno Borges, atualmente no 50.º posto do ranking mundial, tem como melhor prestação no Estoril Open a presença nos quartos de final em 2024, quando foi eliminado pelo chileno Cristian Garín.
Em 2022, ao lado do compatriota Francisco Cabral, o maiato venceu o torneio de pares no Clube de Ténis do Estoril.
“Jogar em casa é especial. Foi com o vosso apoio em 2022 consegui o meu primeiro título ATP de pares, ao lado do Francisco. Este ano o Estoril Open é em julho. Julho é também um mês especial para mim. Foi em julho de 2024 que consegui o meu primeiro título ATP de singulares”, disse Nuno Borges, num vídeo publicado nas redes sociais do torneio.
Nuno Borges, atualmente no 50.º posto do ranking mundial, tem como melhor prestação no Estoril Open a presença nos quartos de final em 2024, quando foi eliminado pelo chileno Cristian Garín.
Em 2022, ao lado do compatriota Francisco Cabral, o maiato venceu o torneio de pares no Clube de Ténis do Estoril.
“Jogar em casa é especial. Foi com o vosso apoio em 2022 consegui o meu primeiro título ATP de pares, ao lado do Francisco. Este ano o Estoril Open é em julho. Julho é também um mês especial para mim. Foi em julho de 2024 que consegui o meu primeiro título ATP de singulares”, disse Nuno Borges, num vídeo publicado nas redes sociais do torneio.
(Com Lusa)