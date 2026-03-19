Nuno Borges no Estoril Open

(Com Lusa)

Antes de Nuno Borges, já tinham sido confirmadas as presenças do norueguês Casper Ruud e do suíço Stan Wawrinka no Estoril Open, que regressa ao calendário ATP, depois de um ano no circuito challenger, mas com novas datas, de 18 a 26 de julho.Nuno Borges, atualmente no 50.º posto do ranking mundial, tem como melhor prestação no Estoril Open a presença nos quartos de final em 2024, quando foi eliminado pelo chileno Cristian Garín.Em 2022, ao lado do compatriota Francisco Cabral, o maiato venceu o torneio de pares no Clube de Ténis do Estoril.“Jogar em casa é especial. Foi com o vosso apoio em 2022 consegui o meu primeiro título ATP de pares, ao lado do Francisco. Este ano o Estoril Open é em julho. Julho é também um mês especial para mim. Foi em julho de 2024 que consegui o meu primeiro título ATP de singulares”, disse Nuno Borges, num vídeo publicado nas redes sociais do torneio.