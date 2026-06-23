Nuno Borges nos quartos de final em Maiorca

(Com Lusa)

Borges, 53.º do mundo, ultrapassou o germânico, 77.º, por 6-4 e 7-5, em uma hora e 22 minutos, num encontro em que apenas permitiu pontos de ‘break’ em um dos seus jogos de serviço.O número um português, que venceu pela segunda vez Struff, depois do challenger de Phoenix, em 2023, regressa aos quartos de final de um torneio ATP, algo que não conseguia desde Barcelona, em abril.Na próxima ronda, Nuno Borges vai encontrar o italiano Luciano Darderi (16.º do mundo), que tal como o português vai estar no Estoril Open, ou o alemão Yannick Hanfmann (55.º).O torneio de Palma de Maiorca acontece na semana que antecede Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada e único 'major' jogado em relva.