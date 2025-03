Nuno Borges perde nas `meias` e falha `tri` no ATP Challenger 175 de Phoenix

No campo central, o maiato de 28 anos, primeiro cabeça de série graças ao 36.º lugar no ranking mundial, foi derrotado pelo 82.º da mesma hierarquia pelos parciais de 6-3 e 6-4.



No primeiro set, Borges até quebrou o serviço do seu opositor no terceiro jogo, mas, quando podia fazer o 4-2, permitiu o 3-3 ao sexto jogo, acabando por perder por 6-3.



Na segunda partida no piso rápido norte-americano, o português perdeu o seu serviço ao terceiro jogo e com isso deitou tudo a perder, pois mais nenhum dos dois cedeu essa primazia, com o set a ser fechado pelo cazaque de 27 anos em 6-4.



Bublik conseguiu 16 'ases' contra apenas um de Nuno Borges, que foi bem menos eficaz também nos primeiros serviços.



Nuno Borges, número um nacional, falha a final e viu interrompida uma série de 12 triunfos consecutivos no Arizona Tennis Classic.