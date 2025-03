Nuno Borges procura o "tri" em Phoenix

O primeiro cabeça de série, graças ao estatuto de número 36 mundial, acedeu diretamente à segunda eliminatória e, diante do britânico Jacob Fearnley, garantiu a qualificação para os quartos de final do torneio ao cabo de uma hora e 20 minutos, com os parciais de 6-2 e 7-5.



“Acho que fiz um muito bom jogo. Foi bastante físico no início do encontro, com os dois a testar 'as águas', mas felizmente consegui fazer o primeiro 'break' e salvar alguns 'break points', que acho que foram cruciais. Depois um segundo 'set' muito disputado, em que ele esteve 'break' acima e, apesar de estar 15-40 abaixo, consegui devolver o 'break'. Senti aí que ele, se calhar, quebrou um bocadinho animicamente, com algumas dificuldades físicas”, comentou o maiato, em declarações à Lusa.



Após afastar o jovem adversário, que figura no 81.º lugar no ranking ATP, Borges, de 28 anos, somou o 11.º triunfo consecutivo no piso rápido do Arizona Tennis Classic, onde venceu as últimas duas edições do torneio de categoria 175 do ATP Challenger Tour.



Pouco conhecimento do adversário



“Estou muito contente com a vitória. Há muita coisa em jogo para mim, muita pressão esta semana para tentar trazer o meu melhor ténis e ir buscar as sensações dos anos anteriores para conseguir vitórias. Sinto que tem corrido bem, pelo menos no encontro consegui encontrar as soluções e estou a tentar desfrutar ao máximo do ambiente. As pessoas fazem-me sentir muito bem-vindo aqui e vou tentar usar isso para lidar da melhor forma possível com a pressão”, confessou.



Ao mesmo tempo Nuno Borges acrescenta estar “bastante motivado para continuar na luta” num sítio que gosta, “um clube bonito e com boas condições”, e onde vai defrontar esta sexta-feira o norte-americano Colton Smith (261.º ATP).



“Não o conheço bem, tenho-o visto mais nas últimas semanas e pude vê-lo um bocadinho hoje, mas vou tentar focar-me mais em mim e no meu jogo, porque sei que se jogar bem, nestas condições, consigo ganhar quase qualquer um. Sei que ele tem um bom serviço, está a jogar em casa e isso conta muito, portanto estou à espera de mais uma grande batalha. Fisicamente estou bem, vou tentar tirar proveito disso para lutar por todos os pontos e mostrar isso ao meu adversário”, finalizou o bicampeão português do Challenger de Phoenix.