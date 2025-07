Nuno Borges quer "novo patamar" na carreira

“Sei que há muito trabalho a ser feito. Tenho de continuar o que consegui até agora. E, quem sabe, tentar fazer mais um brilharete, acabar o ano da melhor maneira, procurando alcançar um novo patamar”, disse o atleta, de 28 anos, que foi condecorado com a Medalha de Mérito, na categoria Desporto, numa cerimónia promovida pela Câmara Municipal da Maia, sua terra natal.



Nuno Borges disse estar satisfeito com o desempenho acumulado em 2025, sobretudo pelos resultados nos principais torneios internacionais, como as terceiras rondas alcançadas em Roland Garros e Wimbledon, as meias-finais no ATP 250 de Auckland e os quartos de final no Libéma Open, nos Países Baixos.



“O ano tem corrido muito bem. Bons resultados no Grand Slam, bons resultados em quase todos os torneios. Acima de tudo, estou entusiasmado com o que ainda pode vir”, afirmou.



O tenista lembrou que a segunda metade da temporada trará desafios em termos de ranking, mas acredita que poderá manter a consistência competitiva.



“Ainda tenho muitos pontos a defender num futuro próximo. No ano passado tive uma parte da época lesionado, o que não ajudou. Mas, se tudo correr bem, espero manter-me em boa forma. Depois os resultados podem aparecer”, referiu.



Sobre a recente participação em Wimbledon, Nuno Borges mostrou-se confiante e satisfeito com o nível apresentado.



“Foi muito positivo. Ainda com pouca confiança do ano passado, entrei neste ano um bocadinho ansioso. Mas uma terceira ronda, quase numa quarta, foi extremamente positiva. Espero que para o ano consiga ir ainda mais longe”, declarou.



Nuno Borges garantiu estar confortável com o impacto que tem junto de jovens tenistas e com a responsabilidade acrescida que isso acarreta, sentindo-se honrado com a distinção do município da Maia, onde nasceu e iniciou o percurso no ténis.



“É não só uma responsabilidade, mas também uma motivação extra. Mesmo nos dias menos bons, agarro-me a isso para tentar dar o meu melhor. É uma honra enorme ser condecorado. Tenho um carinho especial pela Maia. Foi aqui que nasci e cresci”, afirmou.



Na mesma cerimónia, realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, foram homenageados os futebolistas internacionais Nuno Santos e Rui Silva, ambos com a Medalha de Mérito, também na área do Desporto, mas que, por estarem ao serviço do Sporting, na pré-época, não marcaram presença, embora tenham enviado vídeos de agradecimento.



O presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, destacou os valores cívicos e sociais que justificam as distinções honoríficas atribuídas pelo município.



“Valorizamos o trabalho, o esforço, o empenho e a dedicação a causas maiores. Valorizamos a generosidade, a solidariedade e o voluntariado. Valorizamos o serviço à causa pública e ao bem comum”, afirmou o autarca.



Silva Tiago disse ainda que estas condecorações pretendem expressar “o reconhecimento e a gratidão” da comunidade concelhia a quem tem dado um contributo relevante no plano desportivo, cultural e social.



Neste cerimonia, foram distinguidos com a Medalha de Honra do município o Banco Alimentar, representado pela presidente Isabel Jonet, D. Manuel Linda (bispo do Porto) e Maria de Fátima Gramaxo (Fundação Gramaxo).



Foram ainda entregues Medalhas de Mérito a Ana Margarida Freitas (gestora de energias renováveis), António Fernandes (Ação Social), Fernando Leite (gestor público), Jaime Teixeira (APPACDM Maia), Manuel Ferreira (Ensino), Marlene Vieira (chef de cozinha), Maria Drumond Freitas (Ação Social), Papiano Rodrigues (escritor, a título póstumo), Rui Duarte (Ensino) e Sérgio Soares (árbitro FIFA de futebol de praia).



A Medalha de Mérito de Serviço Público foi atribuída a Albertina Moreira (a título póstumo) e a Viriato Joaquim Silva, ambos funcionários da autarquia.