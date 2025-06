Nuno Borges reentra no top-40 mundial e Henrique Rocha sobe 51 lugares

Os dois tenistas conseguiram fazer em Paris o que nenhum homem português tinha conseguido, que foi chegar à terceira ronda, com esse feito a permitir a Nuno Borges subir três lugares para 38.º posto.



Vindo da qualificação e na sua estreia em quadros principais de ‘majors’, Henrique Rocha também chegou à terceira ronda e subiu a 149.º, naquela que é a sua melhor classificação de sempre no ranking ATP.



Jaime Faria, afastado na primeira ronda em Roland Garros, caiu um lugar e ocupa agora o 116.º lugar da hierarquia, que continua a ser liderada pelo italiano Jannik Sinner, finalista em Roland Garros, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz, que revalidou o título.



O alemão Alexander Zverev mantém o terceiro lugar, com o norte-americano Taylor Fritz a ter a maior queda no top-10, caindo para sétimo e sendo ultrapassado pelo britânico Jack Draper, pelo sérvio Novak Djokovic e pelo italiano Lorenzo Musetti.



Apesar da derrota na final feminina, o bielorrussa Aryna Sabalenka mantém-se na liderança do ranking WTA, seguida da norte-americana Coco Gauff, campeã em Paris, e da norte-americana Jessica Pegula.



A polaca Iga Swiatek, que procurava o quarto título consecutivo em Paris, caiu da quinta para a sétima posição, depois de perder nas meias-finais, com a chinesa Zheng Qinwen a fazer o caminho inverso, do lugar sete para o cinco.



A francesa Loïs Boisson, que surpreendentemente chegou às meias-finais de Roland Garros, depois de ter recebido um convite, subiu 296 lugares e está agora no 65.º posto, como número um gaulesa.



Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem classificada, na 238.ª posição, à frente da sua irmã Matilde, que é 264.ª.