Nuno Borges reentra no top 50 do ranking de ténis liderado por Jannik Sinner

Com a primeira vitória em Gstaad após mais de 16 meses sem conquistar um título, o antigo número três do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas, registou uma subida de 34 lugares e espreita agora a entrada no grupo dos 50 ao ocupar a 51.ª posição.



O grego, duas vezes finalista de um Grand Slam mas sem vencer um torneio ATP 500 desde março de 2025, no Dubai, alcançou o seu maior salto num longo período de dificuldades, derrotando o belga Raphaël Collignon por 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 na final de Gstaad.



Com o 13.º troféu da carreira, conquistado na terra batida suíça, Tsitsipas, que tinha saído do top 10 em abril de 2025 e afundado no ranking, ocupa agora a 51.ª posição.



O monegasco Valentin Vacherot, eliminado nos quartos de final em Gstaad, regressou ao top 20 (19.º lugar), subindo duas posições.



Portugal mantém dois tenistas no top 100 mundial, já que para além da reentrada de Nuno Borges para o top 50, que tinha perdido na última semana, também Jaime Faria subiu quatro posições e segue em 88.º. Henrique Rocha subiu uma e é 123.º.



Em pares, Francisco Cabral, derrotado no domingo na final de pares do torneio de Bastad, na Suécia, ao lado do francês Theo Arribage, caiu duas posições e segue agora em 27.º.



Com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar o ranking feminino, sem mexidas nas primeiras 25 posições, Francisca Jorge mantém-se como melhor lusa, na 222.ª posição, 51 lugares à frente da irmã Matilde Jorge (273.ª), que caiu 12.



