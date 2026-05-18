Nuno Borges regressa ao top 50 do ranking ATP





(Com Lusa)

Jannik Sinner, que no domingo se tornou em Roma no segundo tenista com o pleno de Masters 1.000, ao quebrar o 'jejum' italiano no torneio da sua capital, que durava desde 1976, continua no primeiro lugar, enquanto o seu adversário na final, o norueguês Casper Ruud, subiu oito posições, para o 17.º posto.O espanhol Carlos Alcaraz mantém-se atrás de Sinner, no segundo lugar, seguido do alemão Alexander Zverev e do sérvio Novak Djokovic, que já venceu duas vezes todos os nove Masters 1.000 de uma temporada.O russo Daniil Medvedev, semifinalista no torneio romano, subiu do nono ao sétimo posto, promovendo as descidas do norte-americano Taylor Fritz e do australiano Alex de Minaur, para o oitavo e nono lugares, enquanto o cazaque Alexander Bublik voltou ao 10.º posto, igualando a sua melhor classificação de sempre.Entre os portugueses, Francisco Cabral subiu duas posições para o 21.º posto em pares, enquanto, em singulares, além de Nuno Borges, agora 50.º, também Jaime Faria e Henrique Rocha ascenderam dois lugares cada, para os 117.º e 118.º, respetivamente, e Frederico Silva conquistou três, sendo agora o 235.º.Este trio tenta juntar-se a Borges no ‘major’ parisiense, no ‘qualifying’, com Faria a defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov (170.º), Rocha o húngaro Zsombor Piros (175.º) e Silva o argentino Federico Agustin Gómez (181.º).Nos femininos, a bielorussa Aryna Sabalenka também continua na liderança da hierarquia WTA, à frente da cazaque Elena Rybakina e da polaca Iga Swiatek, segunda e terceira classificadas, respetivamente, enquanto a ucraniana Elina Svitolina, campeã em Roma, subiu ao sétimo posto.Francisca Jorge e Matilde Jorge, que também vão disputar a fase de qualificação de Roland Garros, ocupam o 205.º e 251.º lugares, ao descerem uma e duas posições, respetivamente.Francisca Jorge vai defrontar a chinesa You Xiaodi (que subiu 19 posições para a 175.ª), enquanto a sua irmã mais nova vai enfrentar a norte-americana Elvina Kalieva (135.ª).O ‘qualifying’ de Roland Garros arranca hoje e os quadros principais começam no domingo.