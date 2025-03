Nuno Borges regressa às meias-finais do Challenger de Phoenix

Borges, primeiro cabeça de série graças ao 36.º lugar no ranking mundial, confirmou o favoritismo diante do jovem anfitrião (261.º ATP), de 22 anos, com um triunfo em dois sets, resolvidos com os parciais de 6-4 e 6-4, ao fim de uma hora e 15 minutos.

No regresso ao piso rápido norte-americano, onde venceu as últimas edições da prova, o jogador maiato, de 28 anos, entrou consistente no duelo dos quartos de final e sem grandes dificuldades passou para a frente do marcador, ao quebrar o serviço do adversário no 10.º jogo (6-4), em pouco mais de meia hora.

Na segunda partida, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis voltou a chegar ao `break` primeiro, em duas ocasiões, mas Colton Smith reagiu de imediato, igualando o desafio, e o português só conseguiu sentenciar a passagem às meias-finais novamente no 10.º jogo.

Nuno Borges, número um nacional, registou assim o 12.º triunfo consecutivo no Arizona Tennis Classic, ficando agora a aguardar pelo desfecho do encontro entre o francês Corentin Moutet (79.º ATP) e o cazaque Alexander Bublik (82.º ATP) para conhecer o próximo adversário.