Nuno Borges salva um `match point` e passa aos `oitavos` em Roma

O tenista português Nuno Borges, 53.º jogador mundial, qualificou-se hoje para os oitavos de final do torneio Masters 1.000 de Roma, em terra batida, ao bater o italiano Francesco Passaro, 240.º.

Em embate da terceira ronda, Nuno Borges venceu em três ‘sets’, pelos parciais de 4-6, 7-6 (10-8) e 7-6 (7-4), após uma batalha de três horas e sete minutos, e depois de ter estado a perder por 7-6 no ‘tie break’ do segundo ‘set’, salvando um ‘match point’.



O tenista luso vai defrontar nos ‘oitavos’ o vencedor do embate entre o alemão Alexander Zverev, quinto jogador mundial e terceiro cabeça de série, e o anfitrião Luciano Darderi, 54.º da hierarquia.



Nuno Borges já tinha conseguido um feito inédito em Roma ao atingir pela primeira vez a terceira ronda de um torneio Masters 1.000, depois de derrotar o cazaque Alexander Bublik, 53.º jogador mundial e 15.º cabeça de série, por um duplo 6-4.