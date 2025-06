Nuno Borges segue para a segunda ronda do torneio de ténis de Eastbourne

Nuno Borges, 37.º classificado do ranking mundial, encontrou forte oposição em Pinnington Jones, que ocupa a 282.ª posição na hierarquia da ATP e venceu o primeiro parcial, mas conseguiu virar resultado, impondo-se por 4-6, 6-3 e 6-3, após duas horas e quatro minutos de confronto.

O número um português, de 28 anos, vai defrontar na segunda ronda do torneio em piso de relva (equivalente aos oitavos de final) o norte-americano Jenson Brooksby, 149.º posicionado do circuito masculino, que hoje bateu o argentino Francisco Comezana, número 65 do mundo, por 7-6 (8-6) e 6-4.